С пассажирам загоревшегося в Сочи Boeing 737-800 работают психологи

Пассажирам рейса UT579, следовавшего из Москвы в Сочи, помогут психологи. Об этом в субботу заявили в министерстве здравоохранения России.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 1 сентября в 2.50. Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Внуково в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками, - уточнили в Минздраве.

Также в федеральных медицинских учреждениях зарезервированы койки на случай, если кому-то из пассажиров рейса потребуется специализированная медицинская помощь.