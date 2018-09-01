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01.09.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С пассажирам загоревшегося в Сочи Boeing 737-800 работают психологи

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

Пассажирам рейса UT579, следовавшего из Москвы в Сочи, помогут психологи. Об этом в субботу заявили в министерстве здравоохранения России.

Фото: twitter.com/Transponder1200
Названа причина возгорания самолета в аэропорту Сочи

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 1 сентября в 2.50. Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Внуково в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками, - уточнили в Минздраве.

Также в федеральных медицинских учреждениях зарезервированы койки на случай, если кому-то из пассажиров рейса потребуется специализированная медицинская помощь.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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