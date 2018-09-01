Трудностей перехода украинской границы у донских жителей не возникло

В Донецкой народной республике после убийства Александра Захарченко в целях безопасности с 1 сентября были временно закрыты все пропускные пункты на территории ДНР. Однако жителей приграничных поселков Ростовской области это ограничение не коснулось.

- Местных жителей как пропускали, так и продолжали пропускать. Трудностей не возникало. Никаких жалоб и обращений в администрацию не поступало, - сообщил "РГ" глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский.

На территории района есть село Авило-Успенка, основная часть с магазинами, школой, аптекой и кладбищем находится на российской стороне, а на украинской только часть улицы с десятком домов. Жители переходят границу несколько раз в день через пешеходный КПП, который расположен прямо в селе - к родственникам, в магазин, которого нет на их территории, дети - в школу.

- Столпотворения сегодня нет. Я тоже слышала, что граница с украинской стороны закрыта, но меня пропустили, никаких препятствий не чинили, тем более у меня билет на поезд. Но и других местных жителей пропускают, все спокойно, - заверила жительница украинской части Авило-Успенки.

На КПП "Матвеев Курган" также в первой половине дня не наблюдалось привычного интенсивного движения с украинской стороны. Но с российской стороны через КПП постоянно проходили люди, многие возвращались с моря. Двигался автотранспорт. Некоторые водители российских автобусов притормозили у КПП на несколько часов - решили подождать, когда откроется КПП со стороны ДНР.

- С 14 часов границу с РФ открыли, - сообщил "РГ" руководитель движения "Братская помощь" Анатолий Котляров, который занимается организацией гуманитарной помощи для Донбасса.