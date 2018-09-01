Новости

Число пострадавших в воронежском цирке увеличилось до четырех 21:20
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице 21:05
Путин: Нужно искать и поддерживать одаренных ребят по всей стране 20:50
Трудностей перехода украинской границы у донских жителей не возникло 20:40
Константинополь не предоставлял автокефалию церкви Украины 20:32
ЦСКА может сыграть домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках" 20:15
Медведев назвал Захарченко мужественным и принципиальным политиком 20:11
СКА разгромил "Ак Барс" в Казани в матче за Кубок открытия 20:05
Ставку на молодежный парламентаризм одобрил спикер белорусского парламента 19:42
Путин лично поздравил пианиста Бессонова с победой на "Евровидении" 19:36
Путин: В ЕГЭ больше позитива, чем негатива 19:35
В Чханвоне прошла церемония открытия чемпионата мира по стрельбе 19:23
Путин рассказал про случай из своей переговорной практики 19:23
Путин: контрактная система - генеральный путь развития армии 19:13
National Interest: Вступление Македонии в НАТО угрожает безопасности альянса 19:09
Путин рассказал, за что благодарен своим школьным учителям 18:59
Появилась запись разговора пилотов горящего Boeing с диспетчерами 18:45
"РГ" провела специальные мероприятия на Московском фестивале прессы 18:44
МГБ ДНР: За терактом в Донецке стоят несколько диверсионных групп 18:38
ЦСКА дома разгромил "Урал" 18:33
Теплоходы на Москве-реке столкнулись из-за пьяного капитана 18:32
В Донецке именем Захарченко могут назвать площадь или проспект 18:25
В Москве открывается медицинский кластер "Сколково" 18:22
Путин обсудит с Васильевой идею запрета личных гаджетов в школах 18:20
На Москве-реке загорелся теплоход со 113 пассажирами 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
01.09.2018 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трудностей перехода украинской границы у донских жителей не возникло

Текст: Ирина Варламова

В Донецкой народной республике после убийства Александра Захарченко в целях безопасности с 1 сентября были временно закрыты все пропускные пункты на территории ДНР.  Однако жителей приграничных поселков Ростовской области это ограничение не коснулось.

СМИ Австрии: Покушение на Захарченко подорвало мир на Донбассе

- Местных жителей как пропускали, так и продолжали пропускать. Трудностей не возникало. Никаких жалоб и обращений в администрацию не поступало, -  сообщил "РГ" глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский.

На территории района есть село Авило-Успенка, основная часть с магазинами,  школой, аптекой и кладбищем находится на российской стороне,  а на украинской только часть улицы с десятком  домов. Жители переходят границу несколько раз в день через пешеходный КПП, который расположен прямо в селе -  к родственникам, в магазин, которого нет на их территории, дети - в школу. 

- Столпотворения сегодня нет. Я тоже слышала, что граница с украинской стороны закрыта, но меня пропустили, никаких препятствий не чинили, тем более у меня билет на поезд. Но и других местных жителей пропускают, все спокойно, - заверила жительница украинской части Авило-Успенки.

Дмитрий Трапезников: Задержанные признали причастность к убийству Захарченко

На КПП "Матвеев Курган" также в первой половине дня не наблюдалось привычного интенсивного движения с украинской стороны. Но с российской стороны через КПП постоянно проходили люди, многие возвращались с моря. Двигался автотранспорт. Некоторые водители российских автобусов притормозили у КПП на несколько часов - решили подождать, когда откроется КПП со стороны ДНР.

- С 14 часов границу с РФ открыли, - сообщил "РГ" руководитель движения "Братская помощь" Анатолий Котляров, который занимается организацией гуманитарной помощи для Донбасса.

Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область В Донецке убит Александр Захарченко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил с Днем знаний всех учащихся, учителей и родителей
В Донецке убит Александр Захарченко
В Сочи эвакуацию после ЧП с самолетом провели за 17 минут
Новые загранпаспорта начнут выдавать в маленьких городах
В США сообщили о списке целей для ракетных ударов по Сирии