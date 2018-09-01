В Крыму более сотни человек тушат пожар в лесничестве

В Крыму на территории Старо-Крымского лесничества (Кировский район) недалеко от горы Агармыш загорелась лесная подстилка.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, пожаром охвачено семь гектаров.

Возгорание ликвидируют 110 человек и 23 единицы техники. К работе планируют привлечь и авиацию МЧС России. Жертв и пострадавших нет.

В августе лесной пожар прозошел в ущелье Уч-Кош в районе Ялты. Его тушили в течение двух дней подразделения МЧС, также были привлечены самолет из подмосковного Жуковского и вертолеты МИ-8. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту пожара в ущелье. Его причиной стало несоблюдение гражданами правил пребывания на территории заповедника.

В Крыму в последнюю неделю августа и первые дни сентября аномально высокая температура воздуха. Из-за этого на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.