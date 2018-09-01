Новости

Делавший селфи подросток упал в Москве с моста на прогулочный катер 01.09.2018
В Италии женщина напала с ножом на прохожих: есть пострадавшие 01.09.2018
Во время церемонии прощания с Иосифом Кобзоном перекроют движение 01.09.2018
Во Франции Поклонскую попросили возложить цветы на похоронах Захарченко 01.09.2018
У Смолова диагностировали ушиб колена 01.09.2018
Умерла звезда "Санта-Барбары" 01.09.2018
Для покушения на Захарченко бомбу заложили над входом в кафе 01.09.2018
В Сочи спасатели вытащили из затонувшего автобуса пассажиров 01.09.2018
Число пострадавших в воронежском цирке увеличилось до четырех 01.09.2018
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в немецком Хемнице 01.09.2018
Путин: Нужно искать и поддерживать одаренных ребят по всей стране 01.09.2018
Трудностей перехода украинской границы у донских жителей не возникло 01.09.2018
Константинополь не предоставлял автокефалию церкви Украины 01.09.2018
ЦСКА может сыграть домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках" 01.09.2018
Медведев назвал Захарченко мужественным и принципиальным политиком 01.09.2018
СКА разгромил "Ак Барс" в Казани в матче за Кубок открытия 01.09.2018
Ставку на молодежный парламентаризм одобрил спикер белорусского парламента 01.09.2018
Путин лично поздравил пианиста Бессонова с победой на "Евровидении" 01.09.2018
Путин: В ЕГЭ больше позитива, чем негатива 01.09.2018
В Чханвоне прошла церемония открытия чемпионата мира по стрельбе 01.09.2018
Путин рассказал про случай из своей переговорной практики 01.09.2018
Путин: контрактная система - генеральный путь развития армии 01.09.2018
National Interest: Вступление Македонии в НАТО угрожает безопасности альянса 01.09.2018
Путин рассказал, за что благодарен своим школьным учителям 01.09.2018
Появилась запись разговора пилотов горящего Boeing с диспетчерами 01.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Законы сентября сэкономят россиянам деньги и защитят от краж
Какие новые законы ожидают автовладельцев
Какие новые законы ожидают автовладельцев
01.09.2018 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи спасатели вытащили из затонувшего автобуса пассажиров

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Адлеровском районе Сочи спасатели помогли пассажирам выбраться из застрявшего в потоке воды автобуса. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Вблизи самого длинного в РФ ж/д тоннеля произошло два землетрясения

Инцидент произошел на трассе Адлер - Красная Поляна. На затопленной дороге застряли пассажирский автобус и несколько автомобилей. Спасателям пришлось подплывать к оказавшимся в западне людям на надувных лодках.

- Из пассажирского автобуса спасатели эвакуировали порядка 40 человек, - отметили в ведомстве.

Кстати, это не первый случай за последние сутки, когда из-за непогоды в Сочи возникают ЧП. Так ночью 1 сентября Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта - он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил с Днем знаний всех учащихся, учителей и родителей
В Донецке убит Александр Захарченко
В Сочи эвакуацию после ЧП с самолетом провели за 17 минут
Новые загранпаспорта начнут выдавать в маленьких городах
В США сообщили о списке целей для ракетных ударов по Сирии