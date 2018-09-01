В Сочи спасатели вытащили из затонувшего автобуса пассажиров

В Адлеровском районе Сочи спасатели помогли пассажирам выбраться из застрявшего в потоке воды автобуса. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел на трассе Адлер - Красная Поляна. На затопленной дороге застряли пассажирский автобус и несколько автомобилей. Спасателям пришлось подплывать к оказавшимся в западне людям на надувных лодках.

- Из пассажирского автобуса спасатели эвакуировали порядка 40 человек, - отметили в ведомстве.

Кстати, это не первый случай за последние сутки, когда из-за непогоды в Сочи возникают ЧП. Так ночью 1 сентября Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта - он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.