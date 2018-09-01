В Сочи эвакуацию после ЧП с самолетом провели за 17 минут

Самолет Boeing 737-800, который скатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся, удалось потушить за восемь минут, а провести эвакуацию людей из самолета за 17 минут.

- Благодаря слаженной работе сотрудникам международного аэропорта Сочи удалось избежать возможной гибели людей и локализовать ЧС в максимально сжатые сроки, - прокомментировали в воздушной гавани города-курорта.

После эвакуации пассажиров разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи и психологи. Затем всех пожелавших направили в гостиницу "Бархатные сезоны" в Имеретинской низменности, где им предложили номера для отдыха и горячее питание.

Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме. На месте происшествия работает следственная группа и специалисты воздушно-транспортной отрасли.