Пассажиров горевшего в Сочи Boeing временно поселили в гостинице

Пассажиров самолета Boeing 737-800, загоревшегося во время посадки, временно разместили в Сочи. Им предложено питание и помощь психологов.

- Всесторонняя помощь была оказана всем пассажирам, предложено временное размещение в гостинице "Бархатные сезоны" в Имеретинской низменности, - заявили в субботу в пресс-службе главы города Сочи.

Этим воспользовались 61 человек, для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября в 2.50. Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Внуково в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По предварительным данным, у него загорелся один из двигателей.