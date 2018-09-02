В Смоленск с очередным визитом прилетели польские следователи и криминалисты. В период с 3 по 7 сентября они проведут дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, разбившегося в апреле 2010 года. Напомним, на борту лайнера была польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским.

Накануне приезда польских следователей, которые, к слову, приезжают уже 12-й раз, представители Следственного комитета России пригласили журналистов в Смоленск. Обычно все пишут, что авиакатастрофа произошла под Смоленском. Оказалось, что самолет упал непосредственно в черте города, успев пролететь над автотрассой на Москву и буквально 800 метров не дотянув до военного аэродрома. Рядом автосалон, гостиницы, торговый центр. В настоящее время проход к месту падения самолета открыт для всех желающих. Здесь организован мемориал - христианский крест, памятный камень и множество лампадок.

Военный аэродром в настоящее время не функционирует. Но проплешина в лесу при подлете к нему смотрится все равно жутко, поскольку понимаешь, как она образовалась.

Тогда погибли все находившиеся на борту самолета пассажиры и весь экипаж - всего 96 человек.

Кстати, у российских следователей уже есть четкое понимание причин, приведших к авиакатастрофе. "Подчеркну, что у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске, и ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров - продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения о приближении земли".

При этом все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, по словам представителя СКР, были тщательно проверены. "В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", - отметила Светлана Петренко.

Она пояснила, что проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета - это исключительное пожелание польской стороны, которое СК выполнит в рамках тесного сотрудничества, налаженного при расследовании этого уголовного дела. Польские коллеги уже 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. "При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов. В настоящее время Следственным комитетом исполняется очередной запрос компетентных органов Республики Польша об оказании правовой помощи. Поэтому с 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр обломков самолета, хранящихся в Смоленске. Криминалисты Следственного комитета обеспечат применение современной криминалистической техники, которая потребуется для фиксации хода и результатов осмотра", - рассказала Светлана Петренко.

Польских следователей допустят в ангар, в котором хранятся обломки упавшего самолета. Он размещен на территории воинской части, к которой относится военный аэродром. Это примерно в 1,5 км от места падения самолета. Ту-154 во время крушения разбился примерно на 17 тысяч фрагментов, из которых только несколько десятков можно назвать крупными. Они хранятся в зеленом металлическом ангаре - узлы самолета выложены схематично. Остальные детали и обломки лежат в ангаре рядом, он покрыт брезентовым тентом.

Показывать обломки журналистам представители СКР не стали, это запрещено. Дело в том, что вещдоки находятся в необходимых условиях стерильности. Посетители могут оставить биологические следы, проще говоря, запачкать вещдоки, что впоследствии может сбить следователей и экспертов и привести к ложным заключениям.

Проход в ангар с обломками возможен только после двойной проверки, которую предстоит пройти всем гостям из Польши. На входе установлены металлодетекторы, газоанализаторы, экспресс-обнаружители взрывчатых веществ и другая специальная аппаратура. Там же полякам придется переодеться в одноразовую стерильную одежду и обувь.

Возникает вопрос, зачем польским авиакспертам в 12-й раз приезжать в Смоленск, если причина авиакатастрофы давно установлена. И национальный комитет Польши по расследованию авиационных происшествий во главе с министром внутренних дел Миллером согласился с этим. В июле 2011 года комитет представил доклад, в котором утверждалось, что причиной крушения стал спуск самолета ниже разрешенной минимальной высоты, в результате чего он врезался в дерево и рухнул на землю.

Фото: Иван Петров/ РГ

Однако в 2015 году в угоду неким политическим интересам Польша резко изменила риторику. Сразу после прихода в 2015 году к власти находившейся до этого в оппозиции партии "Закон и справедливость", которую возглавил брат погибшего Леха Качиньского Ярослав Качиньский, тему смоленской трагедии стали сильно политизировать.

Несмотря на максимальную открытость России в вопросе сотрудничества, Польша начала обвинять Москву в попытках ограничить доступ к обломкам самолета и стремлении исказить правду об истинных причинах крушения Ту-154.

Поляки выдумывали все новые обвинения в адрес России и шли на абсурдные меры. Осенью 2016 года польские власти, шокировав всю международную общественность, эксгумировали тела погибших. Однако никаких следов взрывчатых веществ так и не обнаружили.

Кроме того, поляки активно разыгрывают карту невозвращения Польше обломков Ту-154. Между тем, согласно всем международным нормам, обломки - это вещественные доказательства, и пока следствие не завершено они должны находиться в распоряжении российских следователей.

Напомним, самолет Ту-154М ВВС Польши с президентом республики Лехом Качиньским на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года при попытке зайти на посадку на аэродром "Смоленск-Северный". Летчик отказался уйти на дополнительный аэродром, как ему советовали из-за плохих погодных условий российские авиадиспетчеры. Кроме того, МАК установил, что в кабине пилотов находился командующий польскими ВВС Анджей Бласик, который требовал от экипажа садиться именно в Смоленске.

В авиакатастрофе погибли все, кто летел в самолете: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, среди которых были чиновники высшего уровня и военное командование страны, а также ряд общественных и религиозных деятелей. Делегация летела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте Катынского расстрела польских офицеров.