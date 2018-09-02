В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Джеби"

В воскресенье Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна "Джеби", который смещается к краю из Китая.

Циклон принесет с собой сильные дожди, которые начнутся вечером в понедельник, 3 сентября, местами на юго-западе Приморья. 4 и 5 сентября сильные и очень сильные дожди ждут на большей территории края, в том числе и во Владивостоке, сообщают синоптики.

На юго-востоке и востоке края местами количество выпавших за 12 часов и менее осадков может составить 70-140 миллиметров. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду, а на отдельных участках побережья до 25-30 метров в секунду. Высота волн в море в районе от мыса Поворотного до мыса Золотого достигнет 2,5-3,5 метра.

Синоптики не исключают подъем воды в портах до критических отметок. Учитывая, что реки до сих пор полные из-за ливней, принесенных двумя предыдущими тайфунами, дожди могут снова привести к наводнениям.

Между тем в Приморье после сильных дождей, принесенных тайфуном Soulik, до сих пор остаются подтопленными несколько десятков придомовых территорий, но ситуация, по заявлению региональных спасателей, стабилизируется. В целом же были затоплены более 200 домов и 300 дворовых территорий. В пяти муниципалитетах объявили режим ЧС.