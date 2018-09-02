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02.09.2018 22:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не дошли до полигона

Причиной ЧП на заводе Дзержинска называют взрыв мины
Текст: Виктор Девицын ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск №7657 (194)
В Дзержинске в результате доследственной проверки по факту ЧП на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Взрыв, повлекший пожар и обрушение конструкций помещения, произошел 31 августа. Погибли три человека, четверо получили ранения, еще двое на момент ликвидации последствий ЧП числились пропавшими.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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По версии главного инженера завода Михаила Лебедева, причиной трагедии стал взрыв противопехотной мины. По его словам, на завод поступали боеприпасы для их дальнейшей утилизации. Задача сотрудников состояла в том, чтобы переложить их из старых, пришедших в негодность, ящиков в новые и отправить для уничтожения на полигон. Почему именно взорвался боеприпас, пока неясно. Как отметил Лебедев, для этого на мину надо было произвести довольно сильное воздействие.

В момент взрыва в цехе находились 43 человека. Большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что работа по перекладке боеприпасов велась внутри отдельных железобетонных кабин, в которые работники вносили не более одного ящика с минами.

В правительстве региона сообщили, что семьи погибших получат в качестве материальной помощи по 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч выделит правительство Нижегородской области, остальное - мэрия Дзержинска. Пострадавшие от ЧП смогут рассчитывать на 150 тысяч. Помимо этого, помощь семьям погибших и пострадавшим окажет предприятие.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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