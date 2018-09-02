В Дзержинске в результате доследственной проверки по факту ЧП на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Взрыв, повлекший пожар и обрушение конструкций помещения, произошел 31 августа. Погибли три человека, четверо получили ранения, еще двое на момент ликвидации последствий ЧП числились пропавшими.

По версии главного инженера завода Михаила Лебедева, причиной трагедии стал взрыв противопехотной мины. По его словам, на завод поступали боеприпасы для их дальнейшей утилизации. Задача сотрудников состояла в том, чтобы переложить их из старых, пришедших в негодность, ящиков в новые и отправить для уничтожения на полигон. Почему именно взорвался боеприпас, пока неясно. Как отметил Лебедев, для этого на мину надо было произвести довольно сильное воздействие.

В момент взрыва в цехе находились 43 человека. Большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что работа по перекладке боеприпасов велась внутри отдельных железобетонных кабин, в которые работники вносили не более одного ящика с минами.

В правительстве региона сообщили, что семьи погибших получат в качестве материальной помощи по 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч выделит правительство Нижегородской области, остальное - мэрия Дзержинска. Пострадавшие от ЧП смогут рассчитывать на 150 тысяч. Помимо этого, помощь семьям погибших и пострадавшим окажет предприятие.