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01.09.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьи жертв ЧП на заводе в Дзержинске получат по 300 тысяч рублей

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Семьи погибших в результате взрыва на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" получат в качестве материальной помощи по 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч выделит правительство Нижегородской области, оставшуюся сумму - мэрия Дзержинска, сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: Максим Синицын/РГ
Стали известны подробности взрыва на заводе в Дзержинске

Пострадавшие от ЧП смогут рассчитывать на 150 тысяч, которые выделят региональный и городской бюджеты в той же пропорции. Помимо этого, не исключено, материальная помощь будет оказана и самим заводом, однако на его сайте соответствующей информации нет. Как сообщил журналистам в пятницу главный инженер предприятия Михаил Лебедев, семьи погибших получат страховые выплаты.

Напомним, 31 августа в 09.52 на оборонном заводе в ходе перегрузки боеприпасов произошел взрыв противопехотной мины, возник пожар. В результате ЧП погибли трое рабочих, двое считаются пропавшими без вести, еще шесть человек пострадали. Из них двое обратились за амбулаторной помощью, троих доставили в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска (они находятся в состоянии средней тяжести), а женщину 1984 года рождения с ожогами 80 процентов тела поместили в Российский Ожоговый центр (Университетская клиника Приволжского исследовательского медицинского университета).

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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