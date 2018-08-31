СК возбудил дело в связи с гибелью рабочих на заводе в Дзержинске

По факту гибели рабочих при взрыве на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения, двое из них - в тяжелом состоянии. Два работника считаются без вести пропавшими.

Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия, допрашивают работников предприятия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин произошедшего.

Напомним, в пятницу утром на оборонном заводе произошел взрыв противопехотной мины - эту информацию журналистам подтвердил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, который в момент трагедии исполнял обязанности руководителя.



По его словам, на завод поступали боеприпасы для их дальнейшей утилизации. При этом задача сотрудников предприятия состояла лишь в том, чтобы перегрузить их из старых, пришедших в негодность ящиков в новые и отправить дальше на полигон.

В результате подрыва в стенах завода вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. В МЧС уточнили, что здание цеха частично обрушилось. В ликвидации последствий участвовали 200 человек и 70 единиц техники. В ходе тушения двое пожарных получили тепловой удар. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин держит ликвидацию ЧП на личном контроле. По его указанию родственникам погибших и пострадавших будет оказана помощь, соответствующие указания руководству "Завода имени Свердлова" и мэрии Дзержинска уже даны.