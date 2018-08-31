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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности взрыва на заводе в Дзержинске

Текст: Виктор Девицын (Дзержинск)

В пятницу утром на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" произошел взрыв противопехотной мины - эту информацию журналистам подтвердил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, который в момент трагедии исполнял обязанности руководителя.

По его словам, на завод поступали боеприпасы для их дальнейшей утилизации. При этом задача сотрудников предприятия состояла лишь в том, чтобы перегрузить их из старых, пришедших в негодность ящиков в новые и отправить дальше на полигон. Почему именно взорвался боеприпас, пока не ясно. Как отметил Михаил Лебедев, для этого на мину надо было произвести довольно сильное воздействие.

Фото: depositphotos.com
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В момент взрыва в цехе находилось 43 человека. По предварительным данным, погибли трое, однако их личности не идентифицированы. Большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что работа с боеприпасами производилась внутри отдельного железобетонного бункера. На предприятии пока не могут выяснить судьбу пятерых сотрудников, поэтому число погибших может вырасти.

Врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в свою очередь сообщил, что в результате взрыва начался пожар, площадь которого составила 100-120 квадратных метров. В его ликвидации в общей сложности участвовали 200 человек и 70 единиц техники. По данным спасателя, в больницы доставлены четыре человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Также тепловой удар получили два сотрудника МЧС, их жизни ничего не угрожает. С родственниками работников завода работают психологи.

Прибывший на место трагедии врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что родственникам погибших и пострадавших будет оказана помощь, соответствующие указания руководству "Завода имени Свердлова" и мэрии Дзержинска уже даны.

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