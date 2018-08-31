На заводе Свердлова в Дзержинске ликвидировано открытое горение

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В данный момент проводится проливка территории. Напомним, ЧП на предприятии возникло сегодня утром. В пресс-службе завода сообщили, что в здании утилизации мин произошел хлопок, после чего возник пожар. После этого в Дзержинске заработала система оповещения об экстренных ситуациях. По громкоговорителям сообщается, что пожар возник в 09.52 по московскому времени, угрозы его распространения нет.

О погибших на данный момент официально не сообщалось. Вместе с тем пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов рассказал "РГ", что в Университетскую клинику (в ее состав с недавних пор входит нижегородский институт травматологии) транспортируется одна из пострадавших 1984 года рождения с ожогами 80 процентов тела. Еще четверо пострадавших, по его данным, пока находятся в больнице Дзержинска.

По факту трагедии на предприятии начата доследственная проверка.