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31.08.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На заводе Свердлова в Дзержинске ликвидировано открытое горение

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В данный момент проводится проливка территории. Напомним, ЧП на предприятии возникло сегодня утром. В пресс-службе завода сообщили, что в здании утилизации мин произошел хлопок, после чего возник пожар. После этого в Дзержинске заработала система оповещения об экстренных ситуациях. По громкоговорителям сообщается, что пожар возник в 09.52 по московскому времени, угрозы его распространения нет.

О погибших на данный момент официально не сообщалось. Вместе с тем пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Алексей Никонов рассказал "РГ", что в Университетскую клинику (в ее состав с недавних пор входит нижегородский институт травматологии) транспортируется одна из пострадавших 1984 года рождения с ожогами 80 процентов тела. Еще четверо пострадавших, по его данным, пока находятся в больнице Дзержинска.

По факту трагедии на предприятии начата доследственная проверка.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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