Спецназ уничтожил в Дагестане устроившего стрельбу главаря бандгруппы

Силовики в Дагестане ликвидировали участника бандформирования, открывшего по ним стрельбу. Столкновение спецназа и участника незаконного вооруженного формирования произошло в зоне КТО (режим контртеррористической операции) в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала.

На предложение сдаться вооруженный мужчина открыл огонь и был убит. Среди стражей порядка никто не пострадал.

Боевик был главарем так называемой "кизилюртовской" бандгруппы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Он был причастен к нападению на наряд полиции в среду. Подозреваемый при попытке проверить у него документы обстрелял экипаж в составе четырех сотрудников МВД. Тогда два правоохранителя получили ранения.

Режим контртеррористической операции действует в Хасавюртовском районе Дагестана и городе Хасавюрте с весны этого года.