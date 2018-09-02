Установлена личность уничтоженного в Дагестане боевика

Установлена личность боевика, ликвидированного в ходе контртеррористической операции недалеко от села Тотурбийкала Хасавюртовского района Дагестана. Им оказался главарь бандгруппы Абас Хабуев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам правоохранителей и гражданских лиц.

По информации ТАСС, участник бандподполья находился в федеральном розыске. 1 сентября силовики обнаружили его в лесу юго-западнее села Тотурбийкала.

Сложить оружие и сдаться Хабуев отказался и открыл огонь по правоохранителям. В ходе непродолжительного боя бандит был уничтожен. На месте боестолкновения найден автомат, пистолет и боеприпасы.

По сообщению НАК, Абас Хабуев был главарем так называемой "кизилюртовской" банды. Напомним, что в Хасавюртовском районе с весны этого года действует режим КТО.