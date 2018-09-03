МАК приступил к расшифровке "черных ящиков" Boeing 737

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу данных самописцев Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании UTair, который выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта в Сочи.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Сапомописцы находятся в научно-техническом центре МАК. "Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах", отмечается в сообщении. Сейчас началась расшифровка и анализ записи.

На месте авиапроисшествия в Сочи завершено составление кроков (схемы) места выката с полосы. Проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации воздушного судна и его фрагментов.