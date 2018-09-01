Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом в Сочи

Посадка Boeing-737-8AS авиакомпании "ЮТэйр" (рейс VK579 Внуково - Сочи), который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, производилась в сложных метеоусловиях. Как констатировали в Росавиации, был дождь, сильные порывы ветра.

На борту воздушного судна находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа (2 пилота и 4 бортпроводника).

При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода. После приземления, в процессе пробега по взлетно-посадочной полосе, самолёт выкатился за её пределы, пересёк концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы, отмечается в сообщении ведомства.

В результате выкатывания самолет получил значительные повреждения, возник пожар. Аварийно-спасательные расчеты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта.

Расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании "ЮТэйр".