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03.09.2018 07:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области обнаружили пропавший вертолет Ми-8

Текст: Оксана Грибанова

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области обнаружили разрушенным частный вертолет Ми-8, экипаж которого не вышел на связь с диспетчерами в воскресенье, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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Судьба находившихся на борту трех человек пока неизвестна. При предварительном осмотре места крушения людей не обнаружено.

Место падения вертолета Ми-8 определено. Борт рухнул в 290 километрах на юго-восток от Усть-Кута.

Напомним, Ми-8 авиакомпании "Ангара" накануне вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма с целью аэрофотосъемки. В 9:00 по московскому времени с бортом потеряли связь.

К поискам пропавшего воздушного судна силами Росавиации подключили вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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