В Иркутской области обнаружили пропавший вертолет Ми-8

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области обнаружили разрушенным частный вертолет Ми-8, экипаж которого не вышел на связь с диспетчерами в воскресенье, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Судьба находившихся на борту трех человек пока неизвестна. При предварительном осмотре места крушения людей не обнаружено.

Место падения вертолета Ми-8 определено. Борт рухнул в 290 километрах на юго-восток от Усть-Кута.

Напомним, Ми-8 авиакомпании "Ангара" накануне вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма с целью аэрофотосъемки. В 9:00 по московскому времени с бортом потеряли связь.

К поискам пропавшего воздушного судна силами Росавиации подключили вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.