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03.09.2018 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске экс-ректора осудили за махинации с конкурсами красоты

Текст: Наталья Граф (Омск)
Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о хищениях в педагогическом университете. Экс-ректора вуза признали виновным в махинациях со студенческими конкурсами, в результате которых пропало четыре миллиона рублей.

Бывший руководитель ОмГПУ придумал и реализовал схему по обналичиванию денег при помощи "липовых" договоров.

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- Действуя в корыстных целях, он подписал 14 контрактов с коммерческими организациями, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Компании должны были оказывать вузу услуги по созданию студии молодежного телевидения университета, проведению конкурса красоты "Мисс университет", мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь и ряда других конкурсов.

Однако на самом деле деньги из бюджета обналичивались и оседали в карманах ректора. По данным следователей, фиктивные контракты с организациями заключала по указанию ректора его бывшая студентка. Тот назначил свою протеже начальницей контрактной службы. Подчиненная проводила по документам "липовые" сделки и передавала деньги руководителю. К примеру, на поощрение лауреатов одного из конкурсов и его организацию было выделено 350 тысяч рублей. Однако призеры вместо ценных призов получили грамоты.

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О хищениях в университете стало после финансового аудита. Ревизоры обнаружили вместо начиненной современной техникой телестудии два пустых кабинета. Уголовное дело возбудили по материалам проверки, проведенной  Росфиннадзором и УФСБ России по Омской области.

Центральный районный суд счет вину экс-ректора доказанной и приговорил его к четырем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься административно-хозяйственной деятельностью и обязали возместить ущерб.

Вину подсудимый так и не признал. Он утверждал, что его подставили подчиненные.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Конкурсы красоты
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