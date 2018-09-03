В Петербурге в ДТП погиб сын директора Театра имени Ленсовета

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером в Зеленогорске с участием квадроцикла и легковой машины.

Погибшим в аварии 17-летним водителем квадроцикла оказался 17-летний сын директора Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Валерия Градковского. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердил администратор театра.

Напомним, трагедия произошла поздним вечером в Курортном районе Петербурга, на пересечении Приморского шоссе и Красноармейской улицы. 17-летний юноша управлял квадроциклом и на перекрестке без светофора столкнулся с легковой иномаркой Kia. Его отбросило на обочину, а потом квадроцикл врезался в дерево и вспыхнул.

Молодой человек погиб на месте. УГИБДД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку.