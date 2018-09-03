В Петербурге возбудили дело о стрельбе из окна

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении мужчины, открывшего стрельбу из окна в Московском районе.

Накануне в полицию сообщили о хлопках у дома 76 на улице Костюшко, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам очевидцев, пьяный мужчина направил оружие в сторону детской площадки и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья.

На место тут же были вызваны бойцы Росгвардии, окрестности спешно оцепили. 44-летнего дебошира с ружьем правоохранители задержали в его собственной квартире.

Пострадавших в результате стрельбы нет, о материальном ущербе также не сообщается. В настоящее время мужчину отпустили под подписку о невыезде.