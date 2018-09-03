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03.09.2018 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело о стрельбе из окна

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении мужчины, открывшего стрельбу из окна в Московском районе.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Накануне в полицию сообщили о хлопках у дома 76 на улице Костюшко, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам очевидцев, пьяный мужчина направил оружие в сторону детской площадки и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья.

На место тут же были вызваны бойцы Росгвардии, окрестности спешно оцепили. 44-летнего дебошира с ружьем правоохранители задержали в его собственной квартире.

Пострадавших в результате стрельбы нет, о материальном ущербе также не сообщается. В настоящее время мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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