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03.09.2018 21:22
Рубрика: Происшествия

Нашли в ущелье

СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7658 (195)

Почти сутки велись поиски пропавшего на севере Иркутской области вертолета. К спасательной операции подключились две местные авиакомпании и МЧС. Обломки нашли в горном ущелье. Никто из находившихся на борту людей не выжил. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма в воскресенье - он выполнял спецрейс, вел аэрофотосъемку для геологов. На борту находились только три члена экипажа - командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик. Уже к трем часам дня вертолет должен был вернуться в порт базирования. Однако в положенное время экипаж не вышел на связь. В пункт назначения судно тоже не прибыло. Для поисков в небо были подняты еще один Ми-8, а позднее и самолет Ан-26. Однако отыскать пропавший вертолет до наступления темноты не удалось.

Крушение вертолета унесло жизни 12 человек в Афганистане

Вчера утром поисковую операцию вновь пришлось отложить - в связи с низкой облачностью. И только ближе к обеду пилотам удалось рассмотреть на земле обломки. Пропавший Ми-8 потерпел крушение в горах, покрытых тайгой, в трехстах километрах от города Усть-Кут. Обломки упали в ущелье. Рельеф там настолько сложный, что высадить спасательную группу поблизости не удалось. Сотрудники МЧС около часа преодолевали 1,5 километра до места падения пешком через горный хребет.

- К сожалению, в крушении никто не выжил. Рядом с обломками спасатели обнаружили тела трех членов экипажа. Сейчас решается вопрос о том, как эвакуировать их останки, - пояснили "РГ" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Что произошло в воздухе - была ли причиной крушения поломка, плохая погода или человеческий фактор - предстоит установить уполномоченным органам. Международный авиационный комитет направил в Иркутскую область комиссию, которая займется выяснением обстоятельств. Тем временем Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в авиакомпании "Ангара", которой принадлежит разбившийся вертолет, и в аэропорту Усть-Кута на соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

В самой авиакомпании отмечают, что вертолет перед вылетом прошел обязательный техосмотр, сбоев в его работе не обнаружили. Более того, в июле он прошел плановое техническое обслуживание. Члены экипажа были опытными сотрудниками и имели солидный налет часов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет (СК)
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