При крушении вертолета в Иркутской области погибли три человека

В результате падения вертолета Ми-8, обнаруженного в 290 километрах от Усть-Кута в Иркутской области, погибли три человека. Их тела были найдены рядом с разрушенным бортом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Сибирском региональном центре МЧС России.

По факту крушения Ми-8 следователи завели дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Напомним, частный вертолет накануне вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма с целью аэрофотосъемки, и скоро перестал выходить на связь. Пропавший борт искали вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.