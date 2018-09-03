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03.09.2018 16:45
Рубрика: Происшествия

В ФСБ заявили о снижении доходов ИГИЛ за четыре года в 10 раз‍

Текст: Иван Петров

Доходы запрещенной в России международной террористической группировки ИГИЛ за последние 4 года снизились в десять раз. Если в 2014 году они составляли около 3 млрд долларов в год, то в настоящее время - это 200-300 миллионов долларов. Такие данные привел, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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"Если сравнивать поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 миллиарда долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить 200-300 миллионов долларов в год", - сказал представитель ФСБ, пояснив, что это связано со значительным снижением поступлений средств от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили ранее контролируемые ими территории.

В то же время, по словам Сергея Беседы, ФСБ в контексте перемещения части террористов в Афганистан прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты террористами под контроль, и это позволит боевикам получать новую выручку.

Офицер ФСБ также рассказал о том, что боевики, в том числе ИГИЛ, активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети. "Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков идет тоже через соцсети", - рассказал он.

Происшествия Терроризм Мировой терроризм Правительство Федеральная служба безопасности (ФСБ)
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