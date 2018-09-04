Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий

Недавно в столице на МКАД под колесами легкового автомобиля погибли двое дорожных рабочих. Это не первый случай смертельного наезда на тех, кто ремонтирует дороги. Но почему такое происходит?

Около двух часов ночи на 53-м километре МКАД автомобиль сбил насмерть двух дорожников. Они наносили разметку. Но в это время вышли из машины и стояли на дороге. Тут-то их и сбил автомобилист. Еще один рабочий получил травмы. Автомобиль же после наезда врезался в дорожную технику.

Сообщения о том, что дорожные рабочие гибнут под колесами автомобиля, поступают довольно часто.

Увы, сказать точно, сколько дорожников погибает под колесами, нельзя. В статистике ГИБДД они от остальных пешеходов не отделяются.

И понятно, что во всех случаях таких наездов виноват водитель. Как правило, причиной трагедии становится превышение скорости на ремонтируемом участке. Во всяком случае, в полицейских протоколах в большинстве своем указывается, что водитель не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода.

На машинах прикрытия при нанесении разметки устанавливают радары, поэтому лихачи сбрасывают скорость

Как правило, места проведения дорожных работ не только обозначаются знаками, они еще и ограждаются. Ставятся заборы, отбойники, в крайнем случае - специальные вешки и машины заграждения. Но проблема в том, что зачастую все это делается на скорую руку, и если на первый взгляд соответствует установленным требованиям, то при внимательном изучении не всегда обеспечивает безопасность.

Дело в том, что требования к обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ не менее сложны, чем сами работы. И не каждый специалист по ремонту дорожного покрытия также хорошо разбирается в мерах обеспечения безопасности при проведении таких работ.

Именно по этой причине в Европе, например, в той же Германии, обеспечением безопасности занимаются сторонние организации, которые на этом, как говорится, собаку съели. Они готовят все проекты и соответствующую документацию, они заверяют документы в муниципалитетах и у прочих местных властей. Они же выставляют заграждения, дорожные знаки, меняют, если это необходимо, даже организацию дорожного движения, наносят временную разметку. Там, где это требуется, они устанавливают временные светофоры и следят, чтобы светофоры и освещение знаков работали бесперебойно. А дорожники при этом занимаются ремонтом и отвечают только за его качество. Им не приходится думать еще и о собственной безопасности.

В России по непонятной причине такая передача полномочий по обеспечению безопасности при проведении дорожных работ пока не прижилась.

Хотя, напомним, что первый раз такой опыт применялся при реконструкции Ярославского шоссе в районе Королева. Даже при проведении работ в этом месте машины не стояли в пробках. Кроме того, там не произошло ни одной аварии. Казалось бы, есть положительный опыт, надо пользоваться. Но не тут-то было.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель организации, которая занимается обеспечением безопасности дорожников, Алексей Кучмин, такие работы проводились и на трассе М11 в районе Твери. Сейчас идут работы на нескольких участках ЦКАД. Также компания работала на трех мостах трассы М2. На всех участках автомобили двигались со скоростью 30 км/ч. Ни на одном участке они не стояли. Достигнуто это было за счет того, что еще за полкилометра была отсечена обочина, сформирован поток, и он безболезненно проезжал мимо стройки. При этом ни одного случая ДТП на этих участках не было зафиксировано.

На автомобилях прикрытия, при нанесении той же разметки, устанавливаются радары. У лихачей, как правило, в машинах есть радар-детекторы, поэтому они сбрасывают скорость перед местами проведения работ.

Возможно, если обеспечивать безопасность при проведении дорожных работ будут профессионалы, то и количество наездов на рабочих удастся свести к нулю. Тем более что опыт есть.