Почему ремонт дороги становится причиной тяжелых аварий

Около двух часов ночи на 53-м километре МКАД автомобиль сбил насмерть двух дорожников. Они наносили разметку. Но в это время вышли из машины и стояли на дороге. Тут-то их и сбил автомобилист. Еще один рабочий получил травмы. Автомобиль же после наезда врезался в дорожную технику.
Сообщения о том, что дорожные рабочие гибнут под колесами автомобиля, поступают довольно часто.
Увы, сказать точно, сколько дорожников погибает под колесами, нельзя. В статистике ГИБДД они от остальных пешеходов не отделяются.
И понятно, что во всех случаях таких наездов виноват водитель. Как правило, причиной трагедии становится превышение скорости на ремонтируемом участке. Во всяком случае, в полицейских протоколах в большинстве своем указывается, что водитель не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода.
Как правило, места проведения дорожных работ не только обозначаются знаками, они еще и ограждаются. Ставятся заборы, отбойники, в крайнем случае - специальные вешки и машины заграждения. Но проблема в том, что зачастую все это делается на скорую руку, и если на первый взгляд соответствует установленным требованиям, то при внимательном изучении не всегда обеспечивает безопасность.
Дело в том, что требования к обеспечению безопасности при проведении ремонтных работ не менее сложны, чем сами работы. И не каждый специалист по ремонту дорожного покрытия также хорошо разбирается в мерах обеспечения безопасности при проведении таких работ.
Именно по этой причине в Европе, например, в той же Германии, обеспечением безопасности занимаются сторонние организации, которые на этом, как говорится, собаку съели. Они готовят все проекты и соответствующую документацию, они заверяют документы в муниципалитетах и у прочих местных властей. Они же выставляют заграждения, дорожные знаки, меняют, если это необходимо, даже организацию дорожного движения, наносят временную разметку. Там, где это требуется, они устанавливают временные светофоры и следят, чтобы светофоры и освещение знаков работали бесперебойно. А дорожники при этом занимаются ремонтом и отвечают только за его качество. Им не приходится думать еще и о собственной безопасности.
В России по непонятной причине такая передача полномочий по обеспечению безопасности при проведении дорожных работ пока не прижилась.
Хотя, напомним, что первый раз такой опыт применялся при реконструкции Ярославского шоссе в районе Королева. Даже при проведении работ в этом месте машины не стояли в пробках. Кроме того, там не произошло ни одной аварии. Казалось бы, есть положительный опыт, надо пользоваться. Но не тут-то было.
Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель организации, которая занимается обеспечением безопасности дорожников, Алексей Кучмин, такие работы проводились и на трассе М11 в районе Твери. Сейчас идут работы на нескольких участках ЦКАД. Также компания работала на трех мостах трассы М2. На всех участках автомобили двигались со скоростью 30 км/ч. Ни на одном участке они не стояли. Достигнуто это было за счет того, что еще за полкилометра была отсечена обочина, сформирован поток, и он безболезненно проезжал мимо стройки. При этом ни одного случая ДТП на этих участках не было зафиксировано.
На автомобилях прикрытия, при нанесении той же разметки, устанавливаются радары. У лихачей, как правило, в машинах есть радар-детекторы, поэтому они сбрасывают скорость перед местами проведения работ.
Возможно, если обеспечивать безопасность при проведении дорожных работ будут профессионалы, то и количество наездов на рабочих удастся свести к нулю. Тем более что опыт есть.