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04.09.2018 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК предъявил обвинение после убийства полицейского в московском метро

Следственный комитет предъявил обвинение 42-летнему мужчине по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Опубликовано видео с места убийства полицейского в метро

Вечером 2 сентября на станции метро Курская обнаружили тело полицейского. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу, которого погибший сотрудник ранее остановил для проверки документов. Мужчина свою вину не признает.

Расследование продолжается, сообщает СК. В рамках уголовного дела будут проведены несколько судебных экспертиз.

Следствие намерено обратиться в суд для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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