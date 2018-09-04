СК предъявил обвинение после убийства полицейского в московском метро

Следственный комитет предъявил обвинение 42-летнему мужчине по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Вечером 2 сентября на станции метро Курская обнаружили тело полицейского. Правоохранители задержали предполагаемого убийцу, которого погибший сотрудник ранее остановил для проверки документов. Мужчина свою вину не признает.

Расследование продолжается, сообщает СК. В рамках уголовного дела будут проведены несколько судебных экспертиз.

Следствие намерено обратиться в суд для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.