Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в метро

Опубликовано видео допроса мужчины, подозреваемого в убийстве полицейского в метро. Своей вины задержанный не признает.

Подозреваемый на допросе признался, что выпивал в компании знакомых. Со станции метро "Курская" он собирался ехать домой, но его "поймали менты". Причина - отсутствие при себе документов. Потом мужчина рассказал, как слышал стрельбу. Сам он в этот момент стоял в стороне и был без наручников.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места убийства полицейского в московском метро. На кадрах видно, как подозреваемый скрывается на поезде.

Напомним, полицейский был убит на станции "Курская" минувшей ночью. До этого он потребовал документы у подозрительного мужчины. В какой-то момент нарушитель отпросился в уборную и там выстрелил патрульному в голову. Предполагаемого убийцу задержали в течение нескольких часов.