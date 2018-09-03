Опубликовано видео с места убийства полицейского в метро

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства полицейского в московском метро. На кадрах видно, как подозреваемый скрывается на поезде.

Уборщица вестибюля хорошо рассмотрела преступника. Однако сразу не поняла, что именно случилось. Заглянув в служебное помещение и увидев погибшего полицейского, женщина начала звать на помощь.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Уголовное дело возбуждено по 317 статье УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника полиции". Подследственному может грозить пожизненное заключение или длительный тюремный срок.

Как уже писала "РГ", полицейский был убит на станции "Курская" минувшей ночью. До этого он потребовал документы у подозрительного мужчины. В какой-то момент нарушитель отпросился в уборную и там выстрелил патрульному в голову. Предполагаемого убийцу задержали в течение нескольких часов.