В Обнинске скончалась третья пострадавшая при обрушении балкона

В больнице скончалась еще одна женщина, упавшая 1 сентября с балкона в Обнинске Калужской области. Она стала третьей жертвой несчастного случая с обрушением балконных перил, сообщили в "РГ" в следственном отделе по горду Обнинск.

Трагедия произошла около 21 часа в одном из общежитий на улице Победы. По версии следствия, обрушилось металлическое ограждение балкона, на которое опирались мужчина и две женщины, стоявшие на балконе. В результате падения с четвертого этажа 58-летний мужчина скончался на месте. Обе женщины были госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна из них скончалась в больнице на следующий день, вторая - сегодня утром.

По факту гибели людей региональным управлением СК России 3 сентября было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В связи с трагедией глава администрации Обнинска Владислав Шапша распорядился проверить весь жилфонд, находящийся в управлении муниципальной УК, а также обязать остальные УК провести внеплановую проверку состояния балконов. В пресс-службе мэрии также уточнили, что дом на ул. Победы ,19 - это бывшее общежитие 1963 года постройки. С октября 2016 года здание находится в непосредственном управлении собственников. В качестве обслуживающей организации ими выбрана ООО УК "МКД".

- В случае, когда речь идет о частных балконах, частной собственности, собственник должен понимать меру своей ответственности и своевременно обращаться в органы жилищного контроля, если такая необходимость существует, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Глава администрации поручил оказать помощь родственникам погибших в организации похорон.