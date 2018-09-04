Новости

В Дагестане задержан высокопоставленный чиновник 14:53
Ученые создали предсказывающую зарплату человека программу 14:51
Рамный внедорожник Haval станет дешевле 14:51
Илья Найшуллер снимет триллер с "Солом Гудманом" 14:48
Президент Беларуси обсудил с главой МИД внешнеэкономическую деятельность 14:41
На Урале завели дело о ранении полицейского 14:35
В Кремле не забыли слова Джонсона о Путине 14:24
Новый Suzuki Jimny доберется до России весной 2019 года 14:16
В США впервые за 40 лет выросло число сторонников смертной казни 14:13
В Москве все маломобильные избиратели смогут проголосовать на выборах мэра 14:08
Лукашенко и Кочиянчич обсудили подготовку к Европейским играм 14:07
Общественная палата направит почти 4 тысячи наблюдателей на выборы мэра Москвы 14:03
Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьером Узбекистана 14:03
Движение в центре Москвы перекроют на День города 13:55
3000 детей вывезут из Армянска из-за химических выбросов на заводе 13:52
На Ставрополье мужчина сдал на металлолом башенный кран 13:42
Устюгов получил уведомление о расследовании в нарушении антидопинговых правил 13:40
В Москве продлили купальный сезон 13:40
На Кубани представили нового начальника полиции ГУ МВД 13:32
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочих на авиазаводе 13:30
В Воронеже начали продавать электромобили Tesla 13:26
Семнадцать детей пострадали в ДТП на востоке Германии 13:16
В Калининграде начали выпуск нового Hyundai Santa Fe 13:10
Испания замораживает военные контракты с Саудовской Аравией 13:05
У актрисы Заворотнюк украли драгоценности из белого золота 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
Викторина: Что вы знаете об активном долголетии
04.09.2018 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочих на авиазаводе

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих на территории филиала ПАО "Кузнецов", сообщило во вторник, 4 сентября, СУ СК по Самарской области.

Фото: Роман Владимиров/ РИА Новости
СК возбудил дело в связи с гибелью рабочих на заводе в Дзержинске

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас расследование продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия на заводе.

Напомним, ЧП случилось примерно в полдень 31 августа 2018 года на территории обособленного предприятия "Винтай" ПАО "Кузнецов", находящегося в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Во время зачистки азотом резервуара для хранения жидкого кислорода внутри воспламенилась газовоздушная смесь.

Следователи уже выяснили, что это произошло из-за нарушения правил охраны труда. Двое слесарей-ремонтников, работавших внутри резервуара, получили сильные термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени. Они скончались на месте. При этом пожара на предприятии не последовало.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не забыли слова Джонсона о Путине
В Госдуме назвали фейком отказ банкоматов от приема купюр в 5000 рублей
СК предъявил обвинение после убийства полицейского в московском метро
Трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург" полностью откроют в 2019 году
В Минкомсвязи призвали изменить закон о персональных данных