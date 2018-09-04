В Самаре возбудили уголовное дело после гибели рабочих на авиазаводе

В Самаре возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих на территории филиала ПАО "Кузнецов", сообщило во вторник, 4 сентября, СУ СК по Самарской области.

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас расследование продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия на заводе.

Напомним, ЧП случилось примерно в полдень 31 августа 2018 года на территории обособленного предприятия "Винтай" ПАО "Кузнецов", находящегося в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Во время зачистки азотом резервуара для хранения жидкого кислорода внутри воспламенилась газовоздушная смесь.

Следователи уже выяснили, что это произошло из-за нарушения правил охраны труда. Двое слесарей-ремонтников, работавших внутри резервуара, получили сильные термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени. Они скончались на месте. При этом пожара на предприятии не последовало.