В Краснодаре убийца бабушки и трех внуков получил пожизненный срок

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы 29-летнего Дениса Данилова, убившего с особой жестокостью бабушку и трех ее малолетних внуков. А его мать, признанная виновной в подстрекательстве и пособничестве к совершению данного преступления, получила 15 лет колонии.

Как уже рассказывала "РГ", кровавая драма, случившаяся летом 2016 года, потрясла всю Кубань. 28 июля в доме по первому проезду Шевченко были обнаружены изрезанные тела 66-летней Клавдии Филипповой и ее внуков. По подозрению в совершении убийства в этот же день был объявлен в розыск их 28 летний сосед. По информации пресс-службы краевого управления СКР, у его матери сложились враждебные отношения с соседями из-за конфликтов по меже.

- Елена Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку их повседневной жизни, - говорится в распространенном ведомством пресс-релизе. - Женщина всячески настраивала сына против них, сообщала ему о надуманных ею противоправных действиях, привлекала следить из дома за соседями, формируя неприязненное отношение к потерпевшим.

Как следует из материалов дела, утром в день трагедии родители отвели детей к бабушке, а сами ушли в краевой суд, который должен был поставить точку в затяжном земельном споре: соседка два года добивалась сноса их дома, считая, что забор между участками построен якобы в неправильных границах. Коллегия крайсуда оставила в силе решение, вынесенное в пользу этой семьи Октябрьским районным судом Краснодара, причем Данилова на процессе не присутствовала. Следователи в деталях установили, чем она вместе с сыном занималась в это время.

- 28 июля 2016 года Данилов, вооружившись кинжалом и топором, через заднюю незапертую входную дверь незаконно проник на территорию домовладения соседей. - говорится в информации, помещенной на официальном сайте краевого управления СКР. - Войдя в дом, мужчина принесенными с собой орудиями преступления поочередно нанес множественные удары по телу находившимся в доме пенсионерке, а затем и трем ее внукам, от которых они скончались на месте. В это время его мать, оказывая пособничество, проявляя исключительное бессердечие и безжалостность, включила радио на установленном у них во дворе музыкальном центре с колонками, а затем помогала скрывать следы преступления… Вечером 30 июля злоумышленник был задержан в одном из домовладений поселка Мирного Северского района.

Краевой суд посчитал собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю достаточные для вынесения приговора, признав подсудимых виновными по всем статьям предъявленного обвинения. Денису Данилову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его матери в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей. Прокуратура Кубани, как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, считает вынесенный приговор законным и обоснованным.

