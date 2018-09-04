Совладелец клуба "Хромая лошадь" вышел на свободу досрочно

Бывший совладелец печально известного пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак вышел на свободу раньше срока.

Как сообщается в материала Копейского городского суда, опубликованных на официальном сайте инстанции, ходатайство о снижении срока по закону "день за полтора" поступило на рассмотрение шестого августа. Оно было удовлетворено 22-го числа, и сегодня вступило в силу. Бизнесмен вышел на свободу.

Напомним, трагедия в ночном клубе произошла в декабре 2009 года. Из-за нарушения правил использования пиротехники, пожарных и строительных норм заведение загорелось. Тогда погибли 156 человек, более 60 получили сильнейшие ожоги.

Весной 2013 года совладельца "Хромой лошади" приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Последнее время он отбывал наказание к уральской колонии. Покинуть ее досрочно стало для бизнесмена возможным благодаря изменениям в статье 72 УК РФ, согласно которым один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Они вступили в силу 3 июля.