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04.09.2018 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге найден заказчик билборда с рекламой наркоторговли

Текст: Константин Балагаев
Во время рассмотрения дела об использовании билборда для сбыта наркотиков комиссия свердловского УФАС выявила непосредственного заказчика рекламы. Им оказалась жительница Екатеринбурга.

Напомним, реклама агентства "Филин" появилась в конце мая на улице Большакова. Предлагалась вакансия "удаленного агента" за зарплату 50 тысяч рублей. Скандал разразился, когда один из горожан решил узнать, за что сулят деньги. Оказалось, "филины" предлагали сбывать курительные смеси и делать "закладки".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале фирма рекламировала агентство по вербовке наркокурьеров

"РГ" решила разобраться в этой темной истории и выяснить, почему в центре миллионного города фактически в открытую вербуют курьеров в сеть распространителей зелья. Письмо с таким обращением редакция отправила в МВД РФ и Федеральную антимонопольную службу. Областная прокуратура сама объявила о начале проверки после выхода статьи.

Прежде чем превратиться в наружную рекламу, заказ прошел через три екатеринбургские фирмы. "Первый РК Мастер" заключил договор на производство и размещение баннера, получив с упомянутой местной жительницы чуть менее 18 тысяч рублей. Напечатав плакат по макету, представленному заказчицей, фирма привлекло для его размещения ООО "Эра", которое, в свою очередь, воспользовалось рекламными конструкциями, принадлежащими ООО "Хэт-Трик". Согласно договорам, в Екатеринбурге был размещен не один баннер, а два одинаковых, что до заседания комиссии УФАС не было известно. Использование двух рекламных конструкций в течение месяца обошлось заказчице в 5 тысяч рублей. Но обязательства между собой стороны не выполнили: реклама была снята до истечения месяца - как только выяснилось, что с ее помощью идет найм наркокурьеров-"закладчиков".

Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ задержала производителей и продавцов синтетических наркотиков

По словам представителей агентств, причастных к размещению этой наружной рекламы, ее содержание не вызвало у них ни малейших подозрений и настороженности, а ее предмет не требовал запрашивать у заказчика и друг у друга дополнительных документов, как того требует, например, продвижение медицинских услуг. Реклама выглядела обычной для кадрового агентства, нанимающего себе сотрудников для работы на условиях удаленного доступа с использованием возможностей интернета. Об этом заявила менеджерам "Первый РК Мастер" и сама заказчица: она представляет московское кадровое агентство "Филин", ищущего работников в регионе. УФАС, кстати, получило официальные разъяснения от этого предприятия: оно отрицает любую причастность к рекламе в Екатеринбурге, сфера его интересов - найм сотрудников для работы в московских семьях: нянечек, уборщиц и так далее.

- Мы не чувствуем за собой вины, - сказал корреспонденту "РГ" директор ООО "Первый РК Мастер" Роман Ибатуллин. - Считываем, что нас обвиняют в том, что мы не проверили, что стоит за размещенной через нас рекламой. Но даже если бы мы в чем-то засомневались и обратились по указанным в макете контактам, там могли бы во время проверки сказать, что ищут людей для одного дела, а после стали бы искать совершенно для другого. Поэтому нам не хотелось бы, чтобы из нас сделали стрелочника.

Управление ФАС области удовлетворило ходатайство фирмы привлечь к разбирательству непосредственного заказчика рекламы. Все персональные данные женщины известны, поскольку отражены в договоре, который она подписала с рекламным агентством. Следующее заседание должно пройти уже с ее участием.

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