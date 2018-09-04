Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России для расследования уголовного дела об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) граждан России Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко выехали непосредственно на место преступления. О командировке российских следователей в ЦАР и о ходе расследования во вторник рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она напомнила, что и уголовно-процессуальное законодательство России, и международное право позволяют российским следователям работать в других странах в случае совершения там преступлений в отношении граждан России. Сразу после того, как стало известно об убийстве российских журналистов, СКР направил в ЦАР запрос о правовой помощи. Он был удовлетворен, и в африканскую страну в служебную командировку вылетела группа сотрудников Следственного комитета.

В ЦАР российские следователи при содействии сотрудников российского посольства, а также совместно с представителями местных правоохранительных органов провели рабочие встречи, наладили взаимодействие в расследовании убийства.

"Представители российского следствия также ознакомились с материалами расследования, дополнительно осмотрели автомобиль, на котором передвигались убитые, повторно допросили выжившего водителя, осмотрели вещественные доказательства", - рассказала Светлана Петренко, добавив, что все полученные дополнительные данные будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств совершенного особо тяжкого преступления.

Кроме того российским следователям удалось добиться передачи уголовного дела для дальнейшего расследования правоохранительными органами Центральноафриканской Республики на вышестоящий уровень.

Напомним, 4 августа тела троих россиян доставили на родину из Центральноафриканской Республики, где они несколькими днями ранее были застрелены неизвестными. В африканскую страну съемочная группа документалистов прибыла, не предупредив российское посольство. Во время перемещений по стране они отклонились от выбранного курса. Позже их нашли мертвыми в автомобиле. При этом местному водителю удалось выжить

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство".

7 августа в Москве простились с погибшими, и они были похоронены на разных кладбищах столицы и Подмосковья.