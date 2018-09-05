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05.09.2018 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери вынесен приговор банде "черных банкиров"

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Суд в Твери приговорил к условному сроку членов ОПГ, заработавших на незаконных банковских операциях 11 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Тверской области, суд установил, что на протяжении двух лет 16 членов группировки, регистрируя фиктивные фирмы-однодневки, по поддельным платежным поручениям незаконно производили снятие, транзит, выдачу и инкассирование наличных средств, заработав таким образом около 11 миллионов рублей.

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- Подсудимые свою вину признали и в содеянном раскаялись, - рассказали в облпрокуратуре.

В итоге Центральный районный суд города признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от полутора до трех лет (условно), а также к штрафам от 50 до 300 тысяч рублей. Шесть миллионов рублей, обнаруженных на счетах членов преступного сообщества, и принадлежащий им автомобиль Porsche Cayenne обращены в доход государства.

В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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