Феминистку из Омска обвинили в возбуждении ненависти к мужчинам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении аспирантки Омского государственного университета. Ее подозревают в возбуждении ненависти к противоположному полу и уничижению его достоинств.

- Уголовное дело возбуждено по статье 282 УК РФ, - сообщили "РГ" в СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, подозреваемая является убежденной феминисткой. Аспирантка ведет на популярном видеохостинге свой канал, на котором читает лекции о мужененавистничестве. Помимо этого, она активно пользуется социальными сетями, где открыто рассказывает о своей позиции.

Посты выпускницы филфака возмутили жителя Биробиджана. Мужчина обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь обидчицу к ответственности. Результатом проведенной проверки стало уголовное дело.

Феминистке из Омска может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы.