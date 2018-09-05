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05.09.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после обрушения на заводе в Кемерове

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения кровли на кемеровском заводе "Азот", при котором пострадали три человека.

Возгорание произошло на крыше ледового дворца на юге Москвы

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, в среду утром в одном из цехов химического предприятия "Азот" в Заводском районе Кемерово произошел хлопок и обрушение кровли. После этого в здании начался пожар. Пострадали трое рабочих, заливавших в цеху битум с использованием открытого огня. Они госпитализированы. По последним данным, у одного из пострадавших врачи диагностировали ожоги порядка 70 процентов тела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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