СК возбудил дело после обрушения на заводе в Кемерове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения кровли на кемеровском заводе "Азот", при котором пострадали три человека.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, в среду утром в одном из цехов химического предприятия "Азот" в Заводском районе Кемерово произошел хлопок и обрушение кровли. После этого в здании начался пожар. Пострадали трое рабочих, заливавших в цеху битум с использованием открытого огня. Они госпитализированы. По последним данным, у одного из пострадавших врачи диагностировали ожоги порядка 70 процентов тела.