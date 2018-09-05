У главы дагестанского филиала Росавтодора нашли раритетные автомобили

У задержанного сотрудниками МВД главы управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова в личном гараже обнаружены раритетные советские автомобили.

Чиновника подозревают намерении получить за ремонт федеральной автотрассы так называемый "откат" в 680 миллионов рублей. После получения первого транша в размере 60 миллионов рублей подозреваемый был задержан спецназом. Общая сумма контракта составляла около 2.7 миллиардов рублей.

В ходе обысков, которые прошли в поместье подозреваемого, следователи обнаружили несколько автомобилей: внедорожники, квадроцикл, а также раритетные ГАЗ-21 "Волга" и ГАЗ-М20 "Победа". Обе машины были окрашены в золотой цвет.

Напомним, что в отношении Магомедрасула Омарова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.