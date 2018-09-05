В Таганроге отпустили подозреваемого в отравлении работников авиазавода

Мера пресечения Владиславу Шульге, подозреваемому в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде.

В рамках расследования уголовного дела еще не завершены все запланированные экспертизы. Как сообщает ТАСС, Шульга отправлен в отпуск, но хотел бы приступить к исполнению рабочих обязанностей. Также он отрицает свою причастность к случившемуся.

Как считает следствие, Шульга подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали его коллеги. В крови у 28 заводчан обнаружили соли высокотоксичного металла. МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В апреле Таганрогский городской суд поместил подозреваемого под домашний арест.