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05.09.2018 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Качались дома и звенела посуда: как ощутили землетрясение на Урале

Текст: Мария Гафурова

Сегодня ночью на Южном Урале и Башкирии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались в Челябинской области в Катав-Ивановском районе, а так же в Уфе и Белорецком и Салаватском районах Республики Башкортостан.

В социальных сетях жители пострадавших районов активно обсуждают происшествие. Многие из них рассказывают о том, что почувствовали, как качается дом, но не сразу поняли, что происходит. Ранее из них никто не сталкивался ни с чем подобным. Кстати, последнее землетрясение в регионе произошло в Свердловской области в 2015 году: тогда жители Екатеринбурга почувствовали толчки магнитудой 4,2 балла.

Землетрясение произошло рано утром, в районе четырех часов по местному времени. Многих разбудила качающаяся мебель, гул в вентиляции и звенящая посуда в шкафах.

Толчки потревожили и животных. Пользователи соцсетей рассказывали о том, как их домашние любимцы стали испуганно метаться по дому и кричать.

Как сообщают в МЧС Челябинской области и Башкортостана, погибших и пострадавших от землетрясения нет. Сильные толчки не повредили здания и сооружения. И все же в интернете люди рассказывали о том, что у некоторых домов потрескался фундамент. В районе четырех часов сильные толчки ощущались в городах Миньяр и Аша. В домах ходила ходуном мебель, и раскачивались люстры.

"Отец говорит весь дом шатался, друг в Миньяре на 5 этаже живет, говорит чуть сервант на них не упал, люстра болталась с угла в угол", - рассказывает подписчик уфимского паблика.

Кстати

После сообщения о землетрясении в "боевую готовность" пришли и сотрудники МЧС Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативные группы проверили территории, граничащие с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Местные жители подземных толчков не почувствовали.

Тем не менее, звонки от обеспокоенных жителей поступили из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Всего в Центре управления в кризисных ситуациях области зафиксировано четыре обращения. По указанным адресам выезжали оперативные группы МЧС - все оказалось в порядке.

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