Качались дома и звенела посуда: как ощутили землетрясение на Урале

Сегодня ночью на Южном Урале и Башкирии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались в Челябинской области в Катав-Ивановском районе, а так же в Уфе и Белорецком и Салаватском районах Республики Башкортостан.

Проснулись в 4 утра ПОТОМУ ЧТО У НАС ШАТАЕТСЯ ДОМ — Дарья Чайковская (@dasha_lazur) 4 сентября 2018 г.

В социальных сетях жители пострадавших районов активно обсуждают происшествие. Многие из них рассказывают о том, что почувствовали, как качается дом, но не сразу поняли, что происходит. Ранее из них никто не сталкивался ни с чем подобным. Кстати, последнее землетрясение в регионе произошло в Свердловской области в 2015 году: тогда жители Екатеринбурга почувствовали толчки магнитудой 4,2 балла.

Сегодня похоже в Уфе было землетрясение. Это было 5.09.18 где-то около 4 часов утра, ощущалось раскачивание дома, в шкафах звенела посуда. По ощущениям было 4-5 баллов. Кошка стала мяукать, испугалась😮😣 — Лариса Михеева (@Chajka65) 5 сентября 2018 г.

Землетрясение произошло рано утром, в районе четырех часов по местному времени. Многих разбудила качающаяся мебель, гул в вентиляции и звенящая посуда в шкафах.

Доброе утро - это когда в 4 часа тебя будит землетрясение в 5.4 балла. Землетрясение, б#%&! У нас вжизь его не было! Откуда ему взяться то? В общем оры орами, а я очканула. И попугай тоже. Пришлось свет включать, чтобы этот кипишь пернатый успокоился. — ✨𝘿𝙙𝙖𝙚𝙣𝙜✨ (@macnae_line94) 5 сентября 2018 г.

Толчки потревожили и животных. Пользователи соцсетей рассказывали о том, как их домашние любимцы стали испуганно метаться по дому и кричать.

Как сообщают в МЧС Челябинской области и Башкортостана, погибших и пострадавших от землетрясения нет. Сильные толчки не повредили здания и сооружения. И все же в интернете люди рассказывали о том, что у некоторых домов потрескался фундамент. В районе четырех часов сильные толчки ощущались в городах Миньяр и Аша. В домах ходила ходуном мебель, и раскачивались люстры.

Проснулась от того, что диван раскачивается как на волнах и от странного гула в вентиляции ) никогда не ощущала землетрясение прежде — je (@_TWISI_) 5 сентября 2018 г.

"Отец говорит весь дом шатался, друг в Миньяре на 5 этаже живет, говорит чуть сервант на них не упал, люстра болталась с угла в угол", - рассказывает подписчик уфимского паблика.

Кстати

После сообщения о землетрясении в "боевую готовность" пришли и сотрудники МЧС Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативные группы проверили территории, граничащие с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Местные жители подземных толчков не почувствовали.

Тем не менее, звонки от обеспокоенных жителей поступили из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Всего в Центре управления в кризисных ситуациях области зафиксировано четыре обращения. По указанным адресам выезжали оперативные группы МЧС - все оказалось в порядке.