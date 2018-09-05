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05.09.2018 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Профессор геологии рассказал, насколько опасны землетрясения на Урале

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня ночью многие жители Челябинской области ощутили подземные толчки. По предварительным данным, сила землетрясения составила 5,5 балла (эта информация сейчас уточняется специалистами). Насколько явление нетипично для региона и стоит ли в ближайшем будущем ждать более серьезных толчков?

По мнению профессора, доктора геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета Стефана Паняка, опасаться катастрофы уральцам не стоит.

Фото: depositphotos.com
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 - Мы пока ждем точных данных о силе толчков, но если 5,5 это правда, то это в какой-то степени случай уникальный для Урала. Последнее сильное землетрясение было здесь около ста лет назад - оно отмечалось в горной системе за Первоуральском и составило 7 баллов, это максимальный показатель для региона, при котором уже в зданиях появляются трещины, - говорит ученый. - Это был редчайший для региона случай.

Профессор уверен, что случившееся сегодня ночью - это не повод пугаться и ждать более сильных толчков: уральские горы давно "успокоились". "При любом балле могу разрушиться ветхие здания и погибнуть обитающие там люди, но, согласитесь, это скорее аномалия", - считает он.

 - Прогнозировать такие явления можно и нужно, но для этого необходим десяток очень тонких физических приборов, которые будут фиксировать изменения теплового потока, гравитационного поля и так далее (землетрясения не происходят внезапно, есть указывающие на них факторы). Такие исследования ведутся, например, в США - в Калифорнии и других регионах, которые находятся на большом разломе и которые регулярно сотрясают сильные толчки, - рассказал "РГ" Стефан Паняк.

Очевидно, что на Урале необходимости в подобной лаборатории нет. Однако в регионе все же работает станция, которая фиксирует уже случившуюся сейсмоактивность. Она находится в городе Арти.

Общество Наука Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область УрФО Свердловская область Екатеринбург
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