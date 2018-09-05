В районе Южного Урала ввели режим ЧС после землетрясения

Решение о введении режима ЧС на территории Катав-Ивановского района Челябинеской области приняли местные власти.

- Режим ЧС введен не только в городе Катав-Ивановске, а во всем районе, потому что основная точка, на которую пришлись толчки - село Орловка. Оно находится в полутора километрах от эпицентра сейсмической активности. В зоне землетрясения находится три района и 17 населенных пунктов, - рассказал РГ пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Как ранее сообщала РГ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета отметил, что хотя это явление и уникально в некотором роде не стоит в ближайшем будущем ждать более серьезных толчков.