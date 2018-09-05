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05.09.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Южного Урала ввели режим ЧС после землетрясения

Текст: Юлия Мякишева

Решение о введении режима ЧС на территории Катав-Ивановского района Челябинеской области приняли местные власти.

Фото: depositphotos.com
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- Режим ЧС введен не только в городе Катав-Ивановске, а во всем районе, потому что основная точка, на которую пришлись толчки - село Орловка. Оно находится в полутора километрах от эпицентра сейсмической активности. В зоне землетрясения находится три района и 17 населенных пунктов, - рассказал РГ пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Как ранее сообщала РГ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Уральского государственного горного университета отметил, что хотя это явление и уникально в некотором роде не стоит в ближайшем будущем ждать более серьезных толчков.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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