Жители Южного Урала сообщили о новых подземных толчках

Землетрясение, разбудившее южноуральцев сегодня около четырех часов утра, по всей видимости, еще не закончилось. Жители Катав-Ивановска сообщают о новых подземных толчках, ощущающихся в городе вплоть до середины дня. Информацией об этом горожане делятся в группе "Подслушано. Катав-Ивановск" ВКонтакте.

- В 12.27 - снова!!! Я в огороде даже присела, а в душе - паника!!! И собаки во дворах залаяли!!! - пишет жительница Катав-Ивановска Галина Беспалова.

Причем, судя по откликам, новые толчки хорошо ощутили в разных частях сейсмоактивного района.

В соцсетях муссируется информация, о том, что трясти южноуральцев будет еще сутки. Однако в ГУ МЧС эту информацию не подтверждают.

- По данным Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН", основанных на наблюдениях за сейсмической активностью с 1913 года, повторные толчки у нас не прогнозируются, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. - Возможны небольшие колебания, так называемые афтершоки - повторные толчки после главного сейсмического удара. Со временем их интенсивность уменьшается. И опасности новых разрушений они не несут.