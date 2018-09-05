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05.09.2018 17:00
Рубрика: Происшествия

СК опроверг данные о подмене "черных ящиков" самолета Качиньского

Текст: Иван Петров

В то время, как польские криминалисты, следователи и авиаэксперты продолжают работу совместно с российскими коллегами с вещественными доказательствами по делу о крушении 8 с половиной лет назад польского борта № 1 в Смоленске, некоторые польские политики делают необдуманные заявления.

Фото: Олег Минеев/ РИА Новости Фото: Олег Минеев/ РИА Новости
Фото: Олег Минеев/ РИА Новости

Так, в некоторых зарубежных СМИ появились обвинения со стороны бывшего министра обороны Антония Мачеревича в адрес России. Якобы "черные ящики" самолета Ту-154М сразу после авиакатастрофы были каким-то образом подменены.

"Подобная информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств", - прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, складывается впечатление, что господин Мачеревич вообще не понимает, о  чем говорит. "Его заявления, которые он основывает на своих "знаниях" о том, что якобы такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено, просто вызывают недоумение. Видимо, он не только не имеет информации о том, сколько и каких бортовых самописцев должно быть штатно установлено на самолетах подобного типа, но и даже бегло не ознакомился с материалами дела и окончательным техническим отчетом МАК по расследованию катастрофы", - отметила Петренко, напомнив, что отчет МАК доступен в интернете на нескольких языках.

Фото: vesti.ru
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В материалах уголовных дел и в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) четко зафиксировано, что на месте авиакатастрофы были обнаружены: бортовой защищенный  звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ. Последний, пояснили в СК России, польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного, при этом не согласовав это ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор"). "То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь заявляет, что регистраторов оказалось слишком много", - указала представитель Следственного комитета.

Кроме того все работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов из Польши, а также их военной прокуратуры. А вскрытие и копирование информации с последнего, польского - вообще в Варшаве. "Поэтому заявления о какой-либо подмене или подделке черных ящиков российской стороной полностью безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах", - заключила Светлана Петренко.

Напомним, в настоящее время в Смоленске на месте расположения фрагментов польского самолета, потерпевшего крушение 8 лет назад, продолжается совместная работа сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши. 

 

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Крушение самолета президента Польши
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