Семилетний ярославец устроил ДТП с участием трех автомобилей

В Рыбинске Ярославской области семилетний мальчик устроил ДТП, в котором оказалась травмирована его мать и получили повреждения три автомобиля.

Со слов официального представителя УМВД по Ярославской области Анны Назимовой, инцидент произошел днем 5 сентября на улице Моторостроителей. Пока молодая женщина усаживала в детское кресло на заднем сиденье автомобиля Mitsubishi Lancer младшего сына, старший, семилетний, забрался на водительское место и завел мотор.

Автомобиль стоял на задней передаче, поэтому сразу покатился назад. Женщина попыталась его остановить, нажав ногой на тормоз, но то ли она в стрессовой ситуации перепутала педали, то ли мальчик нажал на газ, только иномарка поехала, наоборот, быстрее, сбив с ног владелицу авто. Остановилась машина только после столкновения с припаркованной во дворе "десяткой", а та, в свою очередь, стукнулась боком о Ford Focus.

Женщину с травмами доставили в рыбинскую больницу. УГИБДД по Ярославской области по факту ДТП проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.