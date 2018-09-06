СМИ: Погибшие в аварии под Липецком приехали из Узбекистана

Пять человек стали жертвами столкновения двух автомобилей в Липецкой области. Еще один пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла около 20.30 на дороге Липецк-Чаплыгин в Добровском районе у села Богородицкое, сообщили в региональном ГУ МЧС. Столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2106.

Водитель иномарки госпитализирован, пять человек из ВАЗ погибли на месте происшествия. Предположительно это граждане Узбекистана, приехавшие в регион на заработок, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.