В Татарстане возбудили дело после отравления 22 школьников

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления учеников школы №2 в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального СК.

По данным агентства, уголовный процесс начат по ч 1 ст 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, продукции и услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также уточняется, что количество госпитализированных в результате ЧП достигло 22 человек. Ранее сообщалось о 20 пострадавших учениках.

Напомним, отравление произошло вчера вечером в селе Актаныш РТ. 16 учеников 1-4 классов школы №2 почувствовали недомогание в животе, после чего утром, 6 сентября, были госпитализированы. В течение дня с аналогичными жалобами в больницу попали еще шестеро детей. Четверо школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие - в легкой степени.

В связи с происшествием региональный Роспотребнадзор направил в район группу специалистов для проведения проверки. Сотрудники ведомства собирают пробы для лабораторного исследования. По предварительной версии, ученики могли заразиться гастроэнтеритом - воспалительным заболеванием желудка и кишечника. Прокуратура республики также проверяет организацию питания детей, санитарное состояние школьного пищеблока, а также подготовку персонала.

Как уточнил глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов, по результатам проверки будут приняты "самые жесткие меры" в отношении виновных. Он также уточнил, что инспекции проведут во всех без исключениях образовательных заведениях.

- Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, - добавил чиновник. - Вопрос по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям находится на моем личном контроле.