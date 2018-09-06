В Татарстане возбудили дело после отравления 22 школьников

Новости

Аксенов назвал главную причину ухудшения экологии на севере Крыма 20:06
Силуанов объяснил причины резкого ослабления рубля 20:00
"Подозреваемый" Петров прокомментировал причастность к делу Скрипалей 19:56
Посол РФ: В Сербии усиливаются пророссийские настроения 19:54
Луческу: Черчесов - умный тренер, а Дзюба в отличной форме 19:49
В Петербурге представили работы погибших во время войны художников 19:40
В первом в истории матче Лиги наций УЕФА Грузия победила Казахстан 19:38
Минфин откажется от доразмещения евробондов в этом году 19:34
Силуанов рассчитывает на новые проекты с использованием ФНБ с 2019 года 19:30
В Ораниенбауме после реставрации открыли Церковный павильон 19:25
Российские дипломаты оказывают помощь задержанным на Кипре россиянам 19:24
В Югре нашли автомобиль с телами людей, пропавших два года назад 19:22
Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту 19:12
Основателя Pink Floyd пригласили в Севастополь на концерт в защиту мира 19:11
Число жертв стрельбы в банке в Цинциннати увеличилось до трех 18:52
В Тамбове два верблюда и пони сбежали из цирка 18:50
Суд Херсона продлил арест журналиста Кирилла Вышинского на два месяца 18:36
За сутки в Ялте выпало полторы месячных нормы осадков 18:21
Петербургского рецидивиста пожизненно осудили за убийство ребенка 18:17
ЦБ: Отключения от SWIFT не произойдет 18:15
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "непоколебимую веру" в него 17:58
Сбежавшего из Ижевска экс-главу "Спецгазавтотранса" нашли Москве 17:55
В Крыму прогнозируют кислотные дожди из-за испарений на химзаводе 17:50
Губерниев: Москва сделала невероятное во время ЧМ-2018 17:47
Сергей Катырин оценил влияние санкций на Россию 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
06.09.2018 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане возбудили дело после отравления 22 школьников

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления учеников школы №2 в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального СК.

В Петербурге отравились 30 участников молодежного конгресса

По данным агентства, уголовный процесс начат по ч 1 ст 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, продукции и услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также уточняется, что количество госпитализированных в результате ЧП достигло 22 человек. Ранее сообщалось о 20 пострадавших учениках.

Напомним, отравление произошло вчера вечером в селе Актаныш РТ. 16 учеников 1-4 классов школы №2 почувствовали недомогание в животе, после чего утром, 6 сентября, были госпитализированы. В течение дня с аналогичными жалобами в больницу попали еще шестеро детей. Четверо школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие - в легкой степени.

В связи с происшествием региональный Роспотребнадзор направил в район группу специалистов для проведения проверки. Сотрудники ведомства собирают пробы для лабораторного исследования. По предварительной версии, ученики могли заразиться гастроэнтеритом - воспалительным заболеванием желудка и кишечника. Прокуратура республики также проверяет организацию питания детей, санитарное состояние школьного пищеблока, а также подготовку персонала.

Как уточнил глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов, по результатам проверки будут приняты "самые жесткие меры" в отношении виновных. Он также уточнил, что инспекции проведут во всех без исключениях образовательных заведениях.

- Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, - добавил чиновник. -  Вопрос по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям находится на моем личном контроле.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии по старости проиндексируют на 7 процентов с 2019 года
В Кремле дали совет по подготовке к сбоям интернета
Минфин выступил против пятидневного срока обращения за выплатами ОСАГО
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ