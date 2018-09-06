Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за трещины на лобовом стекле

Стали известны причины вынужденной посадки самолета Boeing 738-800 в новосибирском аэропорту Толмачево.

- По предварительным данным, 6 сентября 2018 года, пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс №1451 из Кемерова в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачево по причине трещины лобового стекла, - сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. - В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром экипаж самолета, следующего из Кемерова в Шереметьево, принял решение о посадке в Новосибирске по техническим причинам. На борту Boeing находилось 154 пассажира.