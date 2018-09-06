Омская пенсионерка отбила тонометр у вора-рецидивиста

Благодаря отважной пенсионерке омские полицейские задержали по горячим следам неоднократно судимого злоумышленника.

58-летняя омичка возвращалась домой из магазина и заметила неизвестного мужчину, вылезающего из окна ее дома с объемной сумкой в руках. Пенсионерка не растерялась, выхватила похищенное у него из рук и отбила у него свое имущество. Пытаясь скрыться, перепрыгнув через забор, вор потерял мобильный телефон. С ним потерпевшая и пришла в дежурную часть полиции.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего ранее дважды судимого за квартирные кражи омича по месту его жительства в Советском округе, - сообщает УМВД России по Омской области. - Возбуждено уголовное дело по статье.158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как выяснилось, вор пытался вынести из дома пенсионерки самое дорогое - тонометр, ноутбук и одежду. Стоимость похищенного оценили в 48 тысяч рублей.