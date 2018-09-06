В Дагестане задержан заместитель министра образования

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра образования республики Дагира Исамутдинова.

Как информирует Интерфакс со ссылкой на собственный источник, пока неизвестно при каких обстоятельствах произошло задержание чиновника. По предварительным данным, Исамутдинов причастен к хищению бюджетных денег.

Напомним, что феврале в рамках дела о хищении задержан экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Его задержание было связано со скандалом, разгоревшимся во время строительства школы в Каспийске. Именно тогда было возбуждено уголовное дело о хищении свыше 88 миллионов рублей.