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06.09.2018 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержан заместитель министра образования

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра образования республики Дагира Исамутдинова.

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Как информирует Интерфакс со ссылкой на собственный источник, пока неизвестно при каких обстоятельствах произошло задержание чиновника. По предварительным данным, Исамутдинов причастен к хищению бюджетных денег.

Напомним, что феврале в рамках дела о хищении задержан экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Его задержание было связано со скандалом, разгоревшимся во время строительства школы в Каспийске. Именно тогда было возбуждено уголовное дело о хищении свыше 88 миллионов рублей.

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